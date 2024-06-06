KKTC’de orman yangını

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde (KKTC) bulunan Mersinlik-Tatlısu arasındaki ormanlık alanda başlayan yangın kısa sürede yayıldı. Yangına itfaiye, Orman Dairesi ve Sivil Savunma ekipleri müdahale ederken, bölgenin engebeli olması nedeniyle itfaiye araçlarının alevlere ulaşmakta güçlük çekti.

Tatlısu Belediye Başkanı Hayri Orçan, Tatlısu-Mersinlik arasında çıkan orman yangınına müdahale için halka yardım çağrısında bulundu. Bölge belediyelerine ait su tankerleri ve sivil halk yangın söndürme çalışmalarına destek verdi.

Yangına, ayrıca Türkiye'den gönderilen iki helikopter ile havadan da müdahale edilirken, uzun uğraşlar sonucu yerel saatte 15.00'da başlayan yangın 20.30'da kontrol altına alındı.

CUMHURBAŞKANI TATAR BÖLGEYE GİTTİ

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Başbakan Ünal Üstel, Türkiye'nin Lefkoşa Büyükelçisi Metin Feyzioğlu, Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı Erhan Arıklı, Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanı Hüseyin Çavuş ve diğer yetkililer yangın bölgesine giderek, söndürme çalışmalarını yerinde izledi.

Öte yandan Mersinlik'te 21 Haziran 2022'de çıkan yangın, tüm çabalara rağmen günlerce kontrol altına alınamamış, yangın 25 Haziran 2022 akşamı yağan yağmurun etkisiyle söndürülebilmişti.