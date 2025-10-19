KKTC’de seçim coşkusu

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) bugün cumhurbaşkanı seçiminin ilk turunda oy kullanmak için sandık başına gidiyor. 218 bin 313 seçmenin bulunduğu KKTC'de vatandaşlar, oy pusulasında yer alan 8 adaydan birine oy verecek. Mevcut Cumhurbaşkanı Ersin Tatar seçime bağımsız aday olarak katılırken ana muhalefetteki Cumhuriyetçi Türk Partisi'nin (CTP) Genel Başkanı Tufan Erhürman partisinin adayı olarak seçimde yer alıyor. Cumhurbaşkanı seçiminin ilk turunda Hüseyin Gürlek, Mehmet Hasgüler, Arif Salih Kırdağ, Ahmet Boran ve İbrahim Yazıcı bağımsız aday olarak, Osman Zorba ise Kıbrıs Sosyalist Partisi'nin adayı olarak mücadele edecek. Vatandaşlar, bu seçimde öne çıkan Cumhurbaşkanı Tatar'ın iki devletli çözüm vizyonu ile ana muhalefet lideri Erhürman'ın desteklediği federasyona dayalı çözüm modelinin, kararlarında belirleyici etken olacağını kaydetti.

Seçimin ilk turunda herhangi bir aday yüzde 50+1 oyu aldığı (salt çoğunluk) takdirde cumhurbaşkanı seçilecek. Hiçbir adayın salt çoğunluğu sağlayamaması durumunda ise ilk turda en çok oyu alan ilk 2 aday, 7 gün içinde yapılacak ikinci tur seçimlerine katılacak. İkinci turda en yüksek oyu alan aday, cumhurbaşkanı koltuğuna oturmaya hak kazanacak.

'TÜRKİYE'SİZ BU DAVA DÜŞÜNÜLEMEZ'

Sandık başına giden Türkler, seçimi hangi aday göğüslerse göğüslesin kazananın Kıbrıs Türkleri olacağını dile getirdi. Seçim öncesi değerlendirmelerde bulunan eski Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Başbakanı Hakkı Atun, Türkiye'nin de Kıbrıs meselesinin bir parçası olduğunu vurgulayarak "Türkiye'siz bu dava düşünülemez. Halen Kıbrıs'ta bir ateşkes var ve bu barışı, Kıbrıs'ta sükûneti, güvenliği özellikle Kıbrıs Türk halkının güvenliğini sağlayan bir kolordu vardır" dedi. Girne Amerikan Üniversitesi İletişim Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Neriman Saygılı, "Anavatan Türkiye'nin varlığı çok önemli. Türkiye Cumhuriyeti her zaman KKTC'nin ayakta kalabilmesi ve tanınması adına büyük çabalar gösteriyor" dedi.