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Giriş Tarihi: 1.5.2023

KKTC’de seçim heyecanı

KKTC’de seçim heyecanı
Türkiye'deki Cumhurbaşkanlığı ve milletvekili seçimleri için oy verme işlemi Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde (KKTC) önceki gün başladı. Kıbrıs basını, 2014 yılından bu yana seçmen sayısının yüzde 52 arttığına dikkat çekti. 140 bin 111 kayıtlı seçmen, Kıbrıs'ta oy kullanma hakkına sahip. Medyaya yansıyan haberler, seçimlere yoğun bir ilgi olduğunu gösteriyor. Kıbrıs'ta da oy verme işlemi Lefkoşa ve Mağusa'da 9 Mayıs'a kadar devam edecek. Güzelyurt'ta ise bugün de oy verilecek. Seçmenler, 16'sı Lefkoşa, 7'si Mağusa ve 3'ü Güzelyurt'ta olmak üzere toplam 26 sandıktan birinde oy kullanabilecek.
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KKTC’de seçim heyecanı
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