KKTC’de skandal karar! Başörtülü öğrenci okula alınmadı

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde (KKTC), ortaöğretim kurumlarında kılık kıyafet kurallarına ilişkin işleyişin okul yönetimlerine bırakılmasının ardından bir okulda başörtülü bir öğrenci içeri alınmadı. Lefkoşa'daki İrsen Küçük Ortaokulu'nda bir öğrencinin başörtülü şekilde okula girmek istemesi üzerine gergin anlar yaşandı.

Kıbrıs Türk Orta Eğitim Öğretmenler Sendikası (KTOEÖS) Başkanı Selma Eylem ve okul öğretmenleri tarafından engellenen öğrenci, diğer velilerle kısa süreli tartışma yaşadı. Milli Eğitim Bakanlığı Genel Ortaöğretim Dairesi Müdürü Yusuf İnanıroğlu, öğrencinin okula alınması gerektiğini belirtti ancak bu talep okul yönetimi tarafından reddedildi.

KKTC'de eğitim kurumlarındaki kılık kıyafet kurallarına yönelik farklı uygulamaları standart hale getirmeyi amaçlayan tüzük değişikliği baskılar sonucu geri çekilmişti.

TÜZÜK DEĞİŞİKLİĞİ YAPILDI

Öğrencilerin kıyafet yönetmeliğine dair farklı uygulamalara maruz kalmasının önüne geçmek amacıyla yapılan tüzük değişikliği, öğrencilere bone üzerine bandana takma hakkı tanıyordu. Ancak, öğretmen sendikalarının düzenlemeye karşı çıkarak protesto gösterileri düzenlemesi üzerine Başbakan Ünal Üstel, sendika temsilcileriyle bir araya geldi. Görüşmeler sonucunda tüzüğün geri çekileceği açıklandı.

Alınan karar doğrultusunda, "Ortaöğretim Kurumları İçinde ve Dışında Uyulacak Kurallar ve Disiplin (Değişiklik) Tüzüğü" Resmi Gazete'den kaldırıldı. Böylece, kılık kıyafet kurallarına ilişkin belirleme yetkisi yeniden okul yönetimlerine bırakıldı.

Öğrencilerin kıyafet yönetmeliği konusunda mağduriyet yaşamaması amacıyla yapılan düzenlemenin iptali, bazı kesimler tarafından eleştirilirken, öğretmen sendikaları kararı olumlu karşıladı. Başbakan Üstel'in, konuya ilişkin yeni bir düzenleme yapıp yapmayacağı ise ilerleyen süreçte netlik kazanacak.