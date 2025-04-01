‘KKTC’de yaşananlar insan hakları ihlalidir’

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde (KKTC) bir kız öğrencinin başörtüsü nedeniyle okula alınmamasının yankıları sürüyor. Geçtiğimiz günlerde Kıbrıs Türk Orta Eğitim Öğretmenler Sendikası (KTOEÖS) Başkanı Selma Eylem ve okul öğretmenleri, İrsen Küçük Ortaokulu'nda 8. sınıf öğrencisinin başörtüsüyle okula girmesine izin vermemişti. Olay kamuoyunda büyük yankı uyandırırken, sosyal medyadan da skandal eyleme tepki yağdı. Söz konusu eyleme Ankara da sert tepki göstermişti. Dün A Haber'e açıklamalarda bulunan AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, KKTC'de yaşananların insan hakları ihlali olduğunu dile getirdi. Okula alınmayan öğrencinin annesi Nazlı Şimşek, yaşadıkları mağduriyetin 28 Şubat dönemindekinin bir benzeri olduğunu ifade etti.