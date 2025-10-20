KKTC’de yeni dönem

KKTC dün cumhurbaşkanını seçmek için 9'uncu kez sandık başına gitti. 218 bin 313 seçmenin bulunduğu ülkede, vatandaşlar 777 sandıkta oy kullandı. KKTC Yüksek Seçim Kurulu Başkanı Bertan Özerdağ, Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) Genel Başkanı Tufan Erhürman'ın oyların yüzde 62.76'sını alarak cumhurbaşkanı seçildiğini açıkladı. Seçime bağımsız olarak giren KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar'ın oy oranı ise yüzde 35.81 oldu. Sonuçlara dair değerlendirmelerde bulunan Erhürman, "Hiçbir cumhurbaşkanımız Türkiye Cumhuriyeti ile istişare etmeden ne müzakere yürüttü ne görüşme yürüttü, ne dış politika çizgisi belirledi. Aynen bu devlet geleneğimiz devam edecek" diye konuştu. Türkiye ile ilişkiler konusunda hiç olumsuz bir şey söylemediğine dikkati çeken Erhürman, "Aslında Türkiye Cumhuriyeti yetkilileri beni çok iyi tanır" dedi. KKTC'de geçmişte 15 ay başbakanlık yaptığını ve yıllardır ana muhalefet partisi liderliği yürüttüğünü aktaran Erhürman, şunları kaydetti: "Türkiye Cumhuriyeti ile ilişkiler bizim için son derece önemlidir, yaşamsaldır. Bunu her yerde her zaman söyledim ve dediğim gibi Türkiye Cumhuriyeti ile istişare etmeksizin Kıbrıs'ta bir dış politikanın belirlenmesi veya Kıbrıs sorununa ilişkin bir politikanın belirlenmesi bugüne kadar hiç söz konusu olmadı. Benim dönemimde de asla söz konusu olmayacak. Ben eminim, doğru zeminde çok iyi ilişkiler, Türkiye Cumhuriyeti ile hatta daha da gelişerek, ben bunun için de bunu da bir misyon olarak kendime görüyorum, daha da gelişerek devam edecek." Öte yandan seçimlere ilişkin sosyal medyada bir açıklama paylaşan MHP lideri Devlet Bahçeli, "Seçim sonucu, seçim kurulu tarafından açıklanmış olsa dahi KKTC parlamentosu acilen toplanmalı, seçim sonuçları ve federasyona dönüşün kabul edilemeyeceğini ilan etmeli ve Türkiye Cumhuriyeti'ne katılma kararı almalıdır" dedi.

ERDOĞAN: ERHÜRMAN'I TEBRİK EDİYORUM

BAŞKAN Recep Tayyip Erdoğan, seçim sonuçları nedeniyle Erhürman'ı kutladı. Erdoğan, sosyal medyada paylaştığı mesajında şu ifadeleri kullandı: "Resmî olmayan sonuçlara göre Cumhurbaşkanı seçilen Sayın Tufan Erhürman'ı tebrik ediyorum. KKTC'nin sahip olduğu demokratik olgunluğu bir kez daha gösteren, Kıbrıs Türkü kardeşlerimizin iradesini sandığa yansıttığı bu seçimin ülkelerimiz ve bölgemiz için hayırlı olmasını diliyorum. KKTC'nin egemenlik haklarını ve çıkarlarını Kıbrıs Türkü kardeşlerimizle birlikte her türlü platformda savunmaya devam edeceğiz." Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz da "Anavatan ve garantör ülke olarak, her daim KKTC'nin ve Kıbrıs Türkü'nün yanında olmaya devam edeceğiz" açıklamasını yaptı. TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, "Sayın Tufan Erhürman'ı tebrik ediyorum. Kıbrıs Türklerinin haklı davasını her hal ve şartta savunmaya devam edeceğiz" mesajını paylaştı. AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik de şunları kaydetti: "Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde gerçekleşen Cumhurbaşkanlığı seçimleri Kıbrıs Türk halkına hayırlı olsun."