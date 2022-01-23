Son dakika: KKTC’deki genel seçimden ilk sonuçlar gelmeye başladı

Meclis'te halen UBP'den 20, CTP'den 12, HP'den 6, DP'den ve TDP'den 3, YDP'den 1 ve bağımsız 4 olmak üzere 49 milletvekili bulunuyor.

Meclis'teki 49 vekilden 40'ı seçimde yeniden adaylığını koydu. Ersin Tatar'ın Cumhurbaşkanı seçilmesinden sonra 50 sandalyeli Cumhuriyet Meclisi'nde vekil sayısı 49'a düşmüştü.