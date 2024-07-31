KKTC’den ABD’ye savaş gemisi tepkisi

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Dışişleri Bakanlığı, ABD'nin savaş gemilerini Güney Kıbrıs Rum Yönetimi'ne (GKRY) göndermeye devam etmesinin "gerginliği artırmaktan başka bir amaca hizmet etmeyeceği" açıklamasında bulundu. KKTC Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamada, Doğu Akdeniz'de görev yapan ABD 6. Filo'ya bağlı USS Arleigh Burke isimli güdümlü füze destroyeri ile USS Roosevelt gemisinin 27 Temmuz'da GKRY'deki Limasol Limanı'na ulaştıkları hatırlatıldı. Açıklamada, ABD'nin Güney Kıbrıs'a savaş gemisi göndermesinin, ABD yönetiminin Güney Kıbrıs'a askeri konularda verdiği desteğin bir göstergesi olduğu vurgulandı.