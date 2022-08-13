KKTC’den AB’ye tepki: İddiaları reddediyoruz

Kıbrıs'ta Türkler ve Kıbrıslı Rumların müktesep eşit olduğu belirtilen açıklamada, bu iki taraftan herhangi birinin diğer taraf üzerinde egemenlik ve yetki icra edemeyeceği, aynı zamanda diğer tarafı temsil hakkının da bulunmadığı ifade edildi. Açıklamada, "Bu nedenlerle Rum Dışişleri Bakanlığı tüm adanın uluslararası ilişkilerini yürütemeyeceği gibi KKTC makamlarının yürüteceği uluslararası ilişkiler ne Rum tarafının ne de Avrupa Birliği'nin icazetine tabidir." ifadelerine yer verildi.

Kıbrıs meselesinin, Rum tarafının kendini tüm Kıbrıs'ın tek egemeni olarak görmesinden kaynaklandığı kaydedilen açıklamada, Stano'nun da "hukuka aykırı bir şekilde AB üyesi yaptıkları yapının bu gayrı meşru iddiası temelinde açıklamada bulunduğu" belirtildi. Açıklamada, Kıbrıs Rum tarafının sahip olduğunu iddia ettiği statüyü, Kıbrıslı Türkleri katlederek ve devletin tüm organlarından atarak 1963'te silah zoruyla gasp ettiğini bir AB yetkilisinin görmezden gelmesinin, onların Kıbrıs konusunda ne kadar "art niyetli" olduğunu gösterdiği kaydedildi.

Stano'nun, "gerçekler ve tarafların müktesep ve meşru eşitlik haklarını göz ardı eden" bu açıklamasıyla AB'nin Kıbrıs sorununda tarafsız olamayacağını da bir kez daha ortaya koyduğu kaydedilen açıklamada, "Kıbrıs'ta fiili olarak iki egemen devlet mevcuttur. Kıbrıs Rum tarafı/devleti ne kadar egemen ise Kıbrıs Türk tarafı/KKTC de o kadar egemendir ve Kıbrıs'ta bir uzlaşı ancak bu gerçekler zemininde bulunabilir. KKTC gerek iç işlerini gerekse dış işlerini bu gerçekler ve meşru hakları zemininde sürdürmeye devam edecektir." ifadeleri yer aldı.