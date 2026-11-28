KKTC'den AP'ye Libya tepkisi
Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Dışişleri Bakanlığı, Avrupa Parlamentosu'nun (AP), Türkiye ile Libya arasında imzalanan Deniz Yetki Alanlarının Sınırlandırılmasına İlişkin Mutabakat Muhtırası'nı hedef alan taraflı kararını reddederek, Türkiye'nin Dışişleri Bakanlığı'nın bu karara karşı yaptığı değerlendirmeyi desteklediklerini açıkladı. "AP'nin iki egemen devlet arasında akdedilen uluslararası anlaşmaları hükümsüz kılma yönünde herhangi bir yetkisi bulunmamaktadır" ifadesi kullanılan açıklamada, Avrupa Birliği'nin bölgede kalıcı barış, istikrar ve işbirliğinin ancak karşılıklı saygı, egemen eşitlik ve hakkaniyet ilkelerine dayalı bir anlayışla mümkün olabileceğini idrak etmesi ve politikalarını bu gerçekler temelinde şekillendirmesi gerektiği yeniden teyit edildi
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