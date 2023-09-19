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Giriş Tarihi: 19.9.2023 23:19

KKTC'den Azerbaycan'ın antiterör operasyonuna destek

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Başbakanı Ünal Üstel, Azerbaycan'ın Karabağ'daki antiterör operasyonuna destek verdi

AA
KKTC’den Azerbaycan’ın antiterör operasyonuna destek

Başbakan Üstel, Facebook'tan Azerbaycan ordusunun Karabağ'da yürüttüğü askeri operasyona dair açıklama yaptı.

Operasyona desteğini bildiren Üstel, "Tek millet üç devlet olarak gördüğümüz kardeş Azerbaycan'ın, egemenlik sınırları içerisinde vatandaşlarına yönelik saldırgan tutumu ve dayatılmaya çalışılan yeni statüleri ortadan kaldırmak üzere yürüttüğü haklı mücadelesini destekliyoruz. Bilinmelidir ki Karabağ Azerbaycan'dır ve Kıbrıs Türk Halkı Azerbaycan'ın bu haklı mücadelesinde kayıtsız ve şartsız yanındadır." ifadelerini kullandı.

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KKTC'den Azerbaycan'ın antiterör operasyonuna destek
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