KKTC’den Barış Harekatı mesajı: 20 Temmuz kurtuluşun başlangıcıdır

Başbakan Ünal Üstel yayımladığı mesajda, 20 Temmuz 1974'ün Kıbrıs Türk halkının geleceğini değiştiren tarihi bir dönüm noktası olduğunu belirterek, Kıbrıs Barış Harekatı'nın insanlık vicdanının, uluslararası hukukun ve meşru müdahale hakkının tarihe geçen en haklı örneklerinden biri olduğunu ifade etti. Üstel, 1963'te başlayan Kanlı Noel saldırılarının ardından Kıbrıs Türk halkına yönelik sistematik saldırıların 11 yıl sürdüğünü, 15 Temmuz 1974'te Yunan cuntasının gerçekleştirdiği darbenin ise Ada'yı büyük bir felaketin eşiğine getirdiğini belirtti. Bu süreçte Anavatan Türkiye'nin uluslararası anlaşmalardan doğan garantörlük hakkını kullanarak dönemin Başbakanı merhum Bülent Ecevit liderliğinde Kıbrıs Barış Harekatı'nı gerçekleştirdiğini kaydeden Üstel, harekâtın yalnızca Kıbrıs Türk halkını değil, Ada'nın geleceğini de kurtardığını vurguladı.

"20 TEMMUZ BARIŞIN VE KALICI İSTİKRARIN BAŞLANGICIDIR"

Mesajında merhum Bülent Ecevit'in, "Biz adaya sadece Türklere değil, Rumlara da barış götürmek için gidiyoruz" sözünü hatırlatan Üstel, 20 Temmuz'un savaşın değil barışın, işgalin değil kurtuluşun, düşmanlığın değil kalıcı istikrarın başlangıcı olduğunu ifade etti. Üstel, dönemin Başbakanı merhum Bülent Ecevit'i, Başbakan Yardımcısı merhum Necmettin Erbakan'ı, harekatın planlanmasında ve icrasında görev alan devlet büyüklerini, Türk Silahlı Kuvvetleri mensuplarını ve mücadelede emeği geçen herkesi rahmet, minnet ve şükranla andı.

Toplum Lideri Dr. Fazıl Küçük ile KKTC'nin Kurucu Cumhurbaşkanı Rauf Raif Denktaş'ın ortaya koyduğu liderlik ve milli duruşun bugün sahip olunan devletin en güçlü temeli olduğunu belirten Üstel, şehitlerin fedakarlığı, mücahitlerin direnişi ve Mehmetçiğin kahramanlığı sayesinde kazanılan vatanın gelecek nesillere daha güçlü şekilde bırakılmasının en önemli sorumluluk olduğunu kaydetti.