KKTC’den Başkan Erdoğan’ı hedef alan GKRY liderine sert tepki: Hadsiz ve terbiyesiz ifadelerini kendisine iade ediyoruz

"Kıbrıs'ta ikiyüzlülük aranıyorsa adresi bellidir: Güney Kıbrıs Rum liderliği ve onu koşulsuz biçimde alkışlayanlardır. Kıbrıs'ta işgal varsa o da Rumların 1960 Cumhuriyeti'ni gasbederek Kıbrıs Türk halkını kendi ortak devletinden dışlamasıdır. Kıbrıs'ta hukuksuzluk varsa o da Kıbrıs Türk halkına yıllardır uygulanan insanlık dışı ambargolar ve izolasyonlardır. Kıbrıs'ta zulüm varsa o da 1963-1974 yılları arasında Kıbrıs Türk halkına reva görülen katliamlar, saldırılar ve sürgünlerdir. Kıbrıs'ta bugün huzur ve güvenlik varsa bu da 'işgalci' diyerek iftira attıkları Türk askerinin adadaki varlığı ve sağladığı güvenlik sayesindedir."

Üstel, Kıbrıs Türk halkının egemen olduğunu ve geleceğine başkalarının karar vermesine izin vermeyeceğini vurgulayarak şunları kaydetti:

Kıbrıs Türk halkının, Türkiye ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın güçlü desteğiyle kendi yolunda, kendi iradesiyle ve kararlılıkla yürümeye devam edeceğini vurgulayan Üstel, "Hristodulidis ve çevresinin, kimlerden destek alırlarsa alsınlar, Kıbrıs'ın gerçeklerini değiştiremeyeceklerinin" altını çizdi.

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti ( KKTC ) Başbakanlık Basın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre Başbakanı Ünal Üstel, Güney Kıbrıs Rum Yönetimi ( GKRY ) Lideri Nikos Hristodulidis'in Birleşmiş Milletler (BM) 81. Genel Kurulu'ndaki hitabına, Türkiye 'ye ve Başkan Recep Tayyip Erdoğan 'a yönelik sözlerine tepki gösterdi.

Açıklamada, "Kıbrıs Türk halkının iradesini ve adadaki tarihsel gerçekleri yok sayan bu zihniyetin uluslararası hukuktan ve Birleşmiş Milletler Şartı'ndan söz etmesi, Güney Kıbrıs Rum Yönetimi (GKRY) liderliğinin içinde bulunduğu durumun akıl almaz boyutlara ulaştığının kanıtıdır." değerlendirmesinde bulunuldu.

"Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Dışişleri Bakanlığı olarak, Güney Kıbrıs Rum Yönetimi (GKRY) lideri Nikos Hristodulidis'in Birleşmiş Milletler'in 81'inci Genel Kurulu'nda yaptığı konuşmasında, Kıbrıs konusuna ilişkin gerçekleri alışılageldiği üzere çarpıtmasını ve Türkiye Cumhuriyeti'ne yönelik mesnetsiz ithamlarda bulunmasını şiddetle kınıyor ve lanetliyoruz."

KKTC Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada da Hristodulidis'in Kıbrıs'taki Türk halkının 1963-1974'te maruz kaldığı zulüm, zorunlu göç ve ağır insan hakları ihlallerini tekrar görmezden gelerek uluslararası kamuoyunu manipüle etme geleneğini sürdürdüğü ve Türkiye'ye yönelik mesnetsiz ithamlarda bulunduğu belirtilerek şu ifadelere yer verildi:

"HADSİZ VE TERBİYESİZ İFADELERİNİ KENDİSİNE İADE EDİYORUZ"

Hristodulidis'in Başkan Erdoğan'a yönelik iddialarına da tepki gösterilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"GKRY liderinin, Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ı hedef alan hadsiz ve terbiyesiz ifadelerini aynen kendisine iade ediyoruz. Hristodulidis'in bu münasebetsiz üslubu, GKRY'nin ihtiraslarının nasıl bir akıl tutulmasına yol açabileceğini göstermektedir."

Açıklamada, Hristodulidis'in iddialarının Kıbrıs Adası'nda iki ayrı halkın ve iki ayrı devletin mevcut olduğu gerçeğini değiştirmeyeceği vurgulanarak federasyon modeline dönülmesi çağrılarının da GKRY'nin, KKTC'nin eşit statüsünü kabul etmeyen "uzlaşmaz ve maksimalist tutumu" nedeniyle sonuçsuz kaldığına işaret edildi.

Hristodulidis'in bu modele dönülmesi çağrısının, GKRY'nin statükodan yararlanmayı ve Kıbrıs Türk halkı üzerindeki baskı ve kısıtlamaları artırmayı sürdürme niyetini ortaya koyduğunun altı çizilen açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Kıbrıs konusuna dair bilinmesi gereken en temel gerçek, Ada'da yan yana yaşayan iki ayrı halk ve iki ayrı bağımsız ve egemen devletin varlığıdır. Ada'da kalıcı bir anlaşmaya varılabilmesi, Sayın Erdoğan'ın her vesileyle ve en son Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'nda yaptığı hitaplarında bir kez daha vurguladığı üzere, uluslararası toplumun Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin egemen eşitliği ile eşit uluslararası statüsünü kabul etmesinden geçmektedir. Kıbrıs Türkü'nü yok sayarak yürütülen politikalar geçmişte olduğu gibi gelecekte de başarısızlığa mahkum olmaya devam edecektir."

Haber Girişi Alperen Cengiz - Editör