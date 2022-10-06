KKTC’den BM Barış Gücü tepkisi: Rıza almak zorundasınız

Kıbrıs Türk tarafının rızasının alınması konusunda geçmişte de birçok girişimler yapıldığına, bunun yeni bir girişim olmadığına işaret eden Olgun, "Şu anda gerek Kıbrıs Türk tarafında Dışişleri Bakanlığı ve Cumhurbaşkanlığı gerekse Türkiye Cumhuriyeti'nde bu konunun sonuçlandırılmasıyla ilgili ortak bir irade var." diye konuştu.

Olgun, "BM Kıbrıs'ta barış ve istikrarın sağlanmasına katkıda bulunmak istiyorsa iyi niyet misyonunda olduğu gibi taraflara eşit mesafede durmak mecburiyetindedir." ifadesini kullanarak bunun için sonuna kadar çalışacaklarını vurguladı.

Olgun, "BMBG nerede görev yaparsa yapsın, kendi kuralları gereği o bölgedeki tarafların rızasını almak zorundadır. Bu, herhangi bir talep değil, bir haktır. O hakkın yerine getirilmesini istiyoruz." ifadelerini kullandı.