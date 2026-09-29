KKTC'den görüşme çağrısı

KKTC’den görüşme çağrısı
Google Haberler'de tüm gelişmeleri tek kaynakta görmek için Sabah'ı takip edin. KUZEY Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Cumhurbaşkanı Tufan Erhürman, Kıbrıs sorununun çözümüne yönelik tüm kesimlerle "sonuç alıcı görüşmeler yapmaya" her zaman hazır olduklarını söyledi. Türk Ajansı Kıbrıs'ın (TAK) haberine göre Erhürman, New York temaslarını değerlendirmek üzere cumhurbaşkanlığında basın toplantısı düzenledi. Erhürman, Kıbrıs sorununun çözümüne yönelik tüm kesimlerle sonuç alıcı görüşmeler yapmaya her zaman hazır olduklarına işaret ederek, "Bizi çözüme ulaştıracak, başarılı sonuç alacak 3+1 veya 5+1 toplantı istiyoruz, sırf toplantı olsun, fotoğraf verelim diye değil" dedi. Google Haberler'de tüm gelişmeleri tek kaynakta görmek için Sabah'ı takip edin.
Haber Girişi Mete Efendioğlu - Editör
#TUFAN ERHÜRMAN

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