KKTC’den Norveç’in kararına tepki: Hassas dengelere zarar veriyor

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Dışişleri Bakanlığı, Norveç hükümetinin Güney Kıbrıs Rum Yönetimi'ne (GKRY) 65 yılı aşkın süredir uyguladığı silah ambargosunu kaldırmasına tepki gösterdi. Yapılan açıklamada, Norveç'in geleneksel barış odaklı dış politikası ile çelişen GKRY'ye silah ambargosunun kaldırılma kararının, KKTC tarafından üzüntü ile karşılandığı vurgulanarak, "Norveç hükümetinin Kıbrıs Rum tarafının silahlanmasına imkan tanıyan bu kararı, Doğu Akdeniz'de her geçen gün giderek kırılgan bir hal alan mevcut hassas dengeye son derece zarar veren nitelikte olup, bölgedeki istikrar ve güvenlik ortamına katkı sağlamaktan oldukça uzaktır. Şüphesiz, Ada'da kalıcı barış ancak iki halkın eşit haklarının tanınması ve karşılıklı güven ortamının tesisi ile mümkün olabilecektir. Bu türden tek taraflı kararlar bu hedefe ulaştırmayı zorlaştırmakta, mevcut durumu tehlikeye sokmaktadır" denildi. Açıklamada, Norveç hükümeti, Kıbrıs Rum tarafının provokatif tutumunu cesaretlendirmekten ve silahlanma eğilimlerine katkı sağlayacak bu tür girişimlerden vazgeçmeye davet edildi.