KKTC’den Rum başpiskoposa kınama

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Dışişleri Bakanlığı, Rum başpiskoposun Paskalya dolayısıyla yaptığı, Kıbrıs Türk halkı ve Türkiye'yi hedef alan açıklamasına tepki gösterdi. Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, "Rum başpiskoposun, Kıbrıs Adası'ndaki durumu Rusya'nın Ukrayna'ya gerçekleştirdiği saldırı ile ilişkilendirmeye çalışması, Rum tarafının tarihte iz bıraktığı kara lekeyi saklamaktan ibarettir. Rum başpiskoposun Paskalya nedeniyle yaptığı ve Kıbrıs Rum Ortodoks Kilisesi'nin geçmişten bugüne Kıbrıs Türk halkı ve Türkiye'ye yönelik nefretini yansıtan açıklamasını kınıyoruz" ifadeleri yer aldı.