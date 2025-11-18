KKTC’den Rumların alçak provokasyonuna sert tepki

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Başbakanı Ünal Üstel, Rumların alçak bayrak yakma eylemine sert tepki gösterdi. Üstel, Rumların sınırda KKTC bayrağı yakma eylemlerini şiddetle kınayarak, "Rum Ortodoks Kilisesi'nin kontrolündeki 'Rum Eğitim Sistemi', örgün eğitimin her kademesinde Türk düşmanlığı aşılıyor" dedi.

TARİHİ HATIRLATMA

Üstel, Kıbrıs Rum liderliğinin, III. Makarios'tan devraldıkları "Megali İdea" mirasıyla Ada'daki barışı tehdit ettiğini belirterek, faşist ELAM Partisi'nin üçüncü parti konumuna gelmesinin tehlikenin boyutunun göstergesi olduğunu vurguladı. KKTC Meclisi Başkanı Ziya Öztürkler ise "Bayrağımıza uzanan eller, bunun ne anlama geldiğini tarihsel hafızamızdan öğrenmelidir" dedi.