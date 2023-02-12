KKTC’li çocukların cenazesi Gazimağusa’da defnedildi

Adıyaman'da hayatını kaybeden Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nden (KKTC) 4 çocuğun cenazesi Gazimağusa kentinde son yolculuğuna uğurlandı. Gazimağusa Türk Maarif Koleji Yıldız Kız ve Erkek Voleybol takımları kafilesiyle gittiği Adıyaman'da yıkılan İsias Otel'in enkazı altında kalarak hayatını kaybeden Mert Niyazi Topukçuoğlu, Fahri Arkar, Doruk Akın ve Alp Akın için Gazimağusa'da cenaze töreni düzenlendi. Depremlerde hayatını kaybeden KKTC vatandaşlarının sayısı 48'e yükseldi. Kız ile erkek voleybol takımları kafilesinde 24 sporcu, 5 öğretmen ve 6 veli olmak üzere 35 kişi yer alıyordu.