KKTC’nin tanınması için büyük kampanya

Türkiye, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin (KKTC) tanınması için dev bir kampanya başlatıyor. TBMM Dışişleri Komisyonu, KKTC ile imzalanan sürücü belgelerine ilişkin sözleşmeyi önceki gün kabul etti. Görüşmeler sırasında açıklama yapan Dışişleri Bakan Yardımcısı Yasin Ekrem Serim, önümüzdeki dönem KKTC'ye üst düzey ziyaretlerin gerçekleşmesini beklediklerini belirterek, "KKTC'nin tanıtımı amacıyla KKTC makamlarıyla ve dış temsilcilikleriyle birlikte ABD ve Birleşik Krallık'ta lobi faaliyetlerini başlattık. Hâlihazırda Türkiye de dâhil 18 ülkede 26 KKTC temsilciliği bulunuyor. Yeni temsilcilik açılması için girişimde bulunulan ülkeler Avusturya, Polonya, Letonya, Hollanda ve Malezya" dedi.