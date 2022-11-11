KKTC’ye büyük moral

Türkiye'nin Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin (KKTC) uluslararası arenada tanınması için yürüttüğü yoğun diplomasi, meyvelerini vermeye devam ediyor. Özbekistan'ın Semerkand kentinde dün gerçekleştirilen Türk Devletleri Teşkilatı Zirvesi'nde, KKTC'nin 'gözlemci üye' olarak katılması kararı alındı. Böylece KKTC ilk kez anayasal ismiyle uluslararası bir teşkilata üye oldu. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, dayanışma iradesini ortaya koyan ülkelere teşekkür etti.KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, ülkesinin Türk Devletleri Teşkilatı'na (TDT) "gözlemci üye" kabul edilmesini "tarihi bir adım" olarak nitelendirdi. Anadolu Ajansı'na konuşan Tatar, "Tarihi bir karar. Netice itibarıyla ben cumhurbaşkanı olduktan sonra eşit egemenlik temelinde ve eşit ulusal statüyü vurgulamıştım. Bir uluslararası kuruluşa Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin kendi adıyla üye olması, iki devletli siyasi mücadelemizi destekler nitelikte ve bunun önemi çok büyük" dedi.Tatar, yaptığı yazılı açıklamada da kendilerine bu mutluluğu yaşatan Cumhurbaşkanı Erdoğan, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ve Türk diplomasisine teşekkür ederek "Bu olumlu gelişmeden daha da cesaret alarak onurlu mücadelemize hız kesmeden devam edeceğiz" ifadelerini kullandı.KKTC Dışişleri Bakanı Tahsin Ertuğruloğlu da yaptığı açıklamada KKTC'nin Türk Devletleri Teşkilatı'na "gözlemci üye" statüsü ile kabul edilmesini coşkuyla ve gururla karşıladıklarını belirtti. Özbekistan Cumhurbaşkanı Şevket Mirziyoyev'in ev sahipliğindeki zirveye Cumhurbaşkanı Erdoğan, Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, Kazakistan Cumhurbaşkanı Kasım Comert Tokayev ve Kırgızistan Cumhurbaşkanı Sadır Caparov katıldı.Cumhurbaşkanı Erdoğan geçtiğimiz eylül ayında 77. BM Genel Kurulu'nda KKTC'nin resmen tanınması çağrısı yaptı. Bu çağrının ardından Ankara'nın diplomasi girişimleri ivme kazandı. Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu da geçtiğimiz günlerde "Kıbrıs meselesinde dönüm noktasındayız" demişti. Çavuşoğlu, gözlemci üyeliği de "Her zaman her yerde KKTC'nin yanındayız" mesajıyla paylaştı.