Klimayla değil pijama dondurarak serinliyorlar
Avrupa'yı kavuran sıcaklar, evlerin sadece yüzde 5'inde klima olan İngiltere gibi ülkelerde halkı sıra dışı yöntemlere itti. Sosyal medyada viral olan "pijama dondurma" akımı ve vantilatör önüne buz kütlesi yerleştirme gibi yöntemler, sıcaktan uyuyamayan milyonların umudu oldu. Vatandaşlar, kıyafetlerini poşetleyip dondurucuda soğuttuktan sonra giyerek anlık olarak serinliyor. Ancak uzmanlar uyarıyor: Bu yöntem ev sıcaklığını düşürmez ve kumaş birkaç dakikada ısınır. Üstelik nemlenen giysiler kas tutulmasına yol açabilir. Yetkililer, pijama dondurmak yerine gündüz pencereleri kapatmayı, akşam havalandırmayı ve bol kıyafetler giymeyi öneriyor. Geçici akımlar, doğru yalıtım ve havalandırma kurallarının yerini tutmuyor.