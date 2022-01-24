Koalisyon çalışmaları başlayacak

KUZEY Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde (KKTC) önceki gün yapılan erken genel seçimlerde Başbakan Faiz Sucuoğlu liderliğindeki Ulusal Birlik Partisi
(UBP) oyların yüzde 39,54'ünü alarak seçimi birinci parti olarak tamamladı. Sucuoğlu, seçimlerin ardından ilk özel röportajını Anadolu Ajansı
'na verdi. Başbakan Sucuoğlu, "Bize yakın, bizim görüşümüzü destekleyen ve ekonomik adımlarda bize set çekmeyecek bir koalisyon ortağıyla protokol de imzalamak suretiyle önümüzdeki sürecin haritasını çizeceğiz" dedi.
ANKARA İLE MESAİ
"Türkiye, her sıkıntılı süreçte KKTC'ye karşılıksız, hiçbir beklentisi olmadan yardım etmiştir, yardım etmeye de devam edecektir" diyen Sucuoğlu, "Dolayısıyla biz bu süre içerisinde Ankara ile anavatan ile çok daha yoğun mesai ayıracağız. Bu problemleri Ankara'nın, anvatanın yardımı, katkısı ve tecrübesiyle kolay bir şekilde çözeceğiz" dedi.
'AKDENİZ'DEKİ BEKÇİYİZ'
Türkiye ile kaderlerinin ve geleceklerinin ortak olduğunun altını çizen Sucuoğlu, "Biz Türk ulusunun güneydeki bir parçasıyız, yani Akdeniz
'deki bekçisiyiz" ifadelerini kullandı. Öte yandan gerçekleştirilen erken genel seçimde UBP, 50 sandalyelik Cumhuriyet Meclisi
'nde 24 milletvekili ile temsil edilmeye hak kazandı. Cumhuriyetçi Türk Partisi
(CTP) ise yüzde 32,4, Demokrat Parti
(DP) de yüzde 7,41 oy aldı.