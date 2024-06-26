Koalisyon çökebilir

İsrail Yüksek Mahkemesi, Ultra Ortodoks Yahudilerin (Haredi) askerlikten muaf tutulmasının yasal dayanağının bulunmadığına ve uygun olanların göreve alınması gerektiğine karar verdi. Başbakan Binyamin Netanyahu hükümetinin 67 bin Haredileri askerlikten muaf tutma çabaları uzun süredir tartışmalara neden oluyordu. İşgal ordusu askere ihtiyaçları olduğunu dile getiriyordu. Netanyahu hükümetinde yer alan Ultra Ortodoks Yahudileri temsil eden partilerin koalisyonu dağıtması bekleniyor. Öte yandan Batılı yetkililerin Lübnan'ı İsrail'in olası bir askeri harekât başlatabileceği konusunda uyardığı ortaya çıktı.