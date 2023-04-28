Koca Yusuflar tahliye görevinde

Milli Savunma ve Dışişleri bakanlıklarının Sudan'da mahsur kalan Türk vatandaşlarının tahliyesi için başlattığı çalışmalar sürüyor. Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar önceki gün, Türk Hava Kuvvetleri'ne (THK) ait 2'si A400M, 3'ü de C-130 olmak üzere 5 uçağın bu amaçla görevlendirildiğini açıklamıştı. Bakanlık dün de ilk grubun emniyetli şekilde Türkiye'ye getirildiğini duyurdu. Açıklamada, 101 vatandaştan oluşan kafileyle operasyonun Port Sudan bölümünün tamamlandığı kaydedildi. "Tahliye operasyonumuz tüm vatandaşlarımız yurda ulaştırılıncaya kadar aralıksız devam edecek" ifadelerine yer verilen açıklamada, Türk vatandaşlarının tahliyesine ilişkin görüntüler de paylaşıldı. Türk vatandaşlarının tahliye çalışmalarının bugün tamamlanması planlanıyor.Öte yandan tahliyeler için Wadi Sayidna'ya giden C-130 tahliye uçağına hafif silahla ateş açıldı. Uçağın emniyetli bir şekilde inişini gerçekleştirdiği, personelden yaralanan olmadığı, gerekli kontrollerin yapıldığı bildirildi.Başkan Recep Tayyip Erdoğan dün BM Genel Sekreteri Antonio Guterres ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Görüşmede, Rusya-Ukrayna savaşı ile Suriye ve Sudan'daki gelişmeler ele alındı. Erdoğan, Sudan'daki çatışmaların her iki tarafıyla diyalog kurabilen bir ülke olarak tarafları tekrar barış görüşmelerine davet etmek, aralarındaki anlaşmazlıkları çözmek için BM ile işbirliği ve ev sahipliği yapmaya her zaman hazır olduklarını söyledi.İNSAN Hak ve Hürriyetleri (İHH) İnsani Yardım Vakfı, Sudan'da acil yardım çalışmalarına başladı. Sivillere sıcak yemek ve gıda paketi dağıtımları yapıldı. Sudan'da ordu ile Hızlı Destek Kuvvetleri (HDK) arasında 15 Nisan'dan bu yana devam eden çatışmalarda taraflar, sona eren üç günlük ateşkesi, üç gün daha uzatma kararı aldı