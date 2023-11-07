Kocaeli’de cinayet! Bu sözler yürek dağladı: Bir kavga için insan vurulur mu?

Öldürülen Ahmet Seçgin'in babası İbrahim Seçgin ise "Her 2 sanığın da oğlumu öldürmelerinden kaynaklı cezalandırılmalarını talep ediyorum. Nedret isimli sanık oğlumun yerini söyleyip diğer sanıkla birlikte hareket eden ve oğlumu diğer sanığın kucağına atan kişidir. Oğlum, 'benim düşmanlarım var, arabasız çıkamam' diye annesine söylemiştir. Bana böyle bir şey söylemedi, olaydan sonra eşim bana anlattı. Kavga olayından da haberim yok. 4 ay önce kavga etmişler. Bir kavga için insan vurulur mu?" dedi.



'BÖYLE BİR ŞEYE SEBEP OLMAK İSTEMEZDİM'

Tutuklu sanık Adem Çobanoğlu ise "Kasti bir şey yapmadım. Böyle olsun istemezdim, pişmanım. Ben Nedret'i almadan önce sanayide Ahmet'in aracına benzer bir araç gördüm ancak plakasını tam olarak göremedim. Aracın yanına gitmedim, Ahmet'i de görmedim. Sonrasında devam edip Nedret'i aradım. Pişmanım böyle bir şeye sebep olmak istemezdim" dedi.

Diğer tutuklu sanık Nedret Çobanoğlu ise Ahmet Seçgin ile husumetlerinin bulunmadığını, Adem ile aralarında geçen olaydan haberinin olmadığını söyledi. Nedret Çobanoğlu, "Olaydan sonra Adem husumetten bahsetti. Ben sağlık sorunlarım nedeniyle işten ayrıldım. Adem'in aracındayken böyle bir olay geçeceğini bilseydim inmek isterdim ancak buna fırsatım olmadı. Ben Ahmet'in yerini görerek Adem'e söylemedim. İkisi de benim arkadaşım. Olaydan sonra son paramı alkole verdiğim için ve olayın şaşkınlığı ile Adem'in yanından ayrılamadım. Evlilik hazırlığı sürecinde kız arkadaşıma vermiş olduğum bir söz vardı. Bunu da yerine getirebilmem için tahliyemi ve beraatimi isterim" dedi.

Mahkeme heyeti, sanıkların tutukluluk halinin devamına karar vererek duruşmayı erteledi.