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Giriş Tarihi: 4.10.2023 12:32

Koinu için kırmızı alarm! Her şey iptal edildi...

Tayvan şiddetli Koinu Tayfunu'na hazırlanıyor. Ülke genelinde etkisini gösterecek olan tayfun nedeniyle deniz ve havayolu seferleri iptal edildi.

DHA
Koinu için kırmızı alarm! Her şey iptal edildi...

Tayvan Merkezi Meteoroloji İdaresi (CWA), Koinu Tayfunu kapsamında uyarı yayınladı. Ülkede deniz ve havayolu seferleri iptal edildi. Tayfunun ülkede 2 gün boyunca etkili olması bekleniyor.

CWA, denizde ve karada sağanak yağışların görüleceğini belirterek, sert rüzgarın da tehlikeli olabileceği konusunda Tayvan halkını uyardı. CWA'nın yayınladığı haritada, Koinu Tayfunu'nun adanın güneyinde, doğudan batıya doğru ilerleyeceği görüldü.

Tayvan medyası, bazı bölgelerde eğitime ara verildiğini, 97 denizyolu seferinin ve 93 havayolu seferinin iptal edildiğini duyurdu. Ayrıca, tayfunun bugün ve yarın etkisini sürdüreceği bilgisi paylaşıldı.

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Koinu için kırmızı alarm! Her şey iptal edildi...
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