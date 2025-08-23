Kök hücre bağışıyla bir gence can oldu

Kayseri'de düzenli olarak kan ve kök hücre bağışı yapan 54 yaşındaki işçi emeklisi Hilmi Patat, İzmir'de kemik iliği kanseri olan 18 yaşındaki bir gence can oldu. Hilmi Patat'tan yapılan kök hücre nakli ile genç sağlığına kavuşurken, SABAH'a konuşan Hilmi Patat "Bir gence bir damla hayat olabildiysem ne mutlu bana" dedi. Melikgazi ilçesi Yıldırım Beyazıt Mahallesi'nde yaşayan Hilmi Patat yıllarca Kızılay'a kan bağışı yaptı. Patat 6 yıldır ise kök hücre bağışçısı oldu. Kısa süre önce Patat'ın genleriyle uyumlu bir hasta çıktı. İzmir'de kemik iliği kanseri ile mücadele eden uzun süredir kök hücre nakli bekleyen 18 yaşındaki bir gence müjdeli haber Kayseri'den gitti. Kayserili Hilmi Patat'ın genleri İzmirli gencin genleriyle eşleşti. Bunun üzerine başlatılan yasal sürecin ardından hızla nakil işlemine geçildi. Kayseri'de Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Gevher Nesibe Hastanesi'nde Hilmi Patat'tan alınan kök hücre İzmir'e gönderildi. Patat'tan alınan kök hücre 18 yaşındaki ilik kanseri gence nakledildi. Yüzde 90'ın üzerinde uyumlu olan kök hücre naklinde başarı sağlanarak iyileşme gerçekleşti. Bağış kuralları gereği kimliği açıklanmayan 18 yaşındaki gencin sadece sağlığına kavuştuğu Hilmi Patat'a bildirildi.

'TARİF EDİLEMEZ BİR MUTLULUK'

18 yaşındaki bir gence hayat olabilmenin kendisi için büyük mutluluk olduğunu belirten Hilmi Patat, "Ben uzun yıllardır Kızılay'a kan bağışında bulunuyorum. Daha sonra kök hücre donörü olma konusunda görevliler tarafından bilgilendirildim. Bunun üzerine kök hücre bağışçısı oldum. Bağışta 55 yaş sınırı var. Ben şu anda 54 yaşındayım ve benim genlerimle uyumlu olan kemik iliği kanseri İzmirli bir genç çıktı. Bana ulaştıklarında hiç tereddüt etmeden bağışçı olacağımı söyledim. Bir gence bir damla hayat olabilmek benim için gurur verici. Yaş sınırına ramak kala bağışçı oldum. Bence herkes kök hücre bağışçısı olmalı. Çünkü bu tarif edilemez bir mutluluk" dedi.