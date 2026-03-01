Kolajen, kas ve cilt sağlığını güçlendiriyor

Sabah.com.tr Uygulamamızı İndirin Uygulamalara Özel Ayrıcalıkları Keşfedin!

Yeni bir araştırmaya göre, düzenli kolajen takviyesi tüm vücut için iyi bir destek. Aesthetic Surgery Journal Open Forum'da yayımlanan çalışmaya göre, kolajen sadece estetik değil fiziksel performans için de kilit rol oynuyor. Yaşla birlikte vücutta üretimi azalan kolajenin düzenli bir şekilde alınması ciltteki elastikiyeti artırıyor, kas yapısını iyileştiriyor ve eklem kireçlenmesine bağlı durumlarda olumlu sonuçlar veriyor. Öte yandan araştırmacılar, kolajen alımının ağız sağlığı ile kardiyometabolik açılardan "karışık sonuçlar" verdiğini belirtti.