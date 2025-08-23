Köleler Haiti Devrimi’yle ilk devletlerine kavuştu

Dünya genelinde yüz yıllar boyunca süren ve on milyonlarca kişinin özgürlüklerinden mahrum edilme, zorla çalıştırılma, zorla evlendirilme ve insan ticareti gibi koşullara tabi tutulduğu köleliğe karşı ilk ayaklanma 234 yıl önce 1791 yılında Karayipler'deki Santo Domingo adasında başlatıldı. Batılı sömürgeciler tarafından yurtlarından koparılan Afrika asıllı köleler, 23 Ağustos 1791'de Fransız sömürge yönetimine karşı hürriyet mücadelesine girişti. Yaklaşık beş yıl süren çetin çatışmaların ardından köleler yalnızca özgürlüklerini kazanmakla kalmadı, aynı zamanda bağımsız bir devlet kurarak köleliği resmen ortadan kaldıran ilk siyasi yapıyı inşa etti. Tarihe "Haiti Devrimi" olarak geçen bu süreç, kölelik karşıtı hareketlere ilham verdi.

BM Eğitim, Bilim ve Kültür Örgütü (UNESCO), 1998'de devrimin başladığı 23 Ağustos'u "Uluslararası Köle Ticaretinin Anılması ve Köleliğin Kaldırılması Günü" olarak ilan etti. UNESCO, ilk anma törenini aynı yıl Haiti'de, ikincisini ise 1999'da Senegal'in Goree Adası'nda düzenledi. Bugün farklı ülkelerde gerçekleştirilen etkinliklerle kölelik ve köle ticaretinin insanlık tarihindeki yeri hatırlatılıyor.

MİLYONLARCA İNSAN YURTLARINDAN KOPARILDI

COĞRAFI keşifler ve sömürgecilikle hız kazanan köle ticareti, milyonlarca insanı yurtlarından kopardı. Tarihi kayıtlar, 25 ila 30 milyon Afrikalının Atlantik ve Hint Okyanusu üzerinden farklı kıtalara taşındığını gösteriyor. Afrikalı köleler, Atlantik üzerinden Karayipler ve Amerika kıyılarına taşınarak satılıyordu.

SENEGAL'DEKİ ÜNLÜ KÖLE EVİ

SENEGAL'DEKİ Goree Adası'nda Fransızlar tarafından 1776'da inşa edilen Köle Evi, Atlantik ötesi köle ticaretinde bir toplama ve sevkiyat merkezi olarak kullanıldı. Köle Evi bugün müze olarak kullanılıyor.