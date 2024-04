Köln Üniversitesi Yahudi felsefecinin profesörlük davetini geri çekti!

Sahada katliamları devam eden terör devleti İsrail'e en büyük destek başta ABD olmak üzere Batı'dan geliyor. Buna son örnek Almanya'dan geldi. Köln Üniversitesi, İsrail devletinin Filistinlilere yönelik eylemleri nedeniyle soykırım yapmakla suçlandığı mektubu Kasım ayında imzalayan ABD'li felsefe profesörü Fraser'in davetini geri çektiğini duyurdu.

"AKADEMİK ÖZGÜRLÜĞE MEYDAN OKUMA OLUR"

Frankfurt Okulu'nun Nazi Almanya'sından taşınması ile kurulan okulun rektörü ise bu karara tepki mektubu yazdı. Mektupta, "Anayasanızın 5. maddesi konuşma, ifade ve fikir özgürlüğünü güvence altına alıyor. Onun davetini iptal etme kararınız ona, akademiye ve bu üniversiteye hakarettir. Ancak daha da önemlisi, akademik özgürlüğe yönelik kabul edilemez bir meydan okumadır" ifadeleri yer aldı.

İŞTE O MEKTUP

Almanya'nın Köln Üniversitesi, Prof. Nancy Fraser'ın bu üniversitede işe başlamasını, Filistin'i destekleyen bir mektubu imzaladığı gerekçesiyle iptal etti. Frankfurt Okulu'nun Nazi Almanya'sından taşınması ile kurulan TheNewSchool rektörünün bu kararı eleştiren mektubu: "Sayın Rektörüm, Albertus Magnus dehşete düşerdi! Profesör Nancy Fraser'ın üniversitenizdeki Albertus Magnus Profesörü olma davetini, Filistin halkını destekleyen bir mektubu imzaladığı için iptal etme kararınız kesinlikle çirkin. Akademik özgürlük büyük üniversitelerin kritik bir bileşeni olmuştur. Akademik özgürlüğe ve ifade özgürlüğüne yönelik herhangi bir saldırı, herhangi bir üniversitenin, ülkelerinin sivil yaşamına tam olarak katılabilecek bağımsız düşünürler yaratma misyonunu aşındıracaktır. Anayasanızın 5. maddesi konuşma, ifade ve fikir özgürlüğünü güvence altına alıyor. Profesör Fraser'a gönderilen davet mektubunda, Başkanın "sadece sınıflarımızda değil, aynı zamanda daha geniş bir izleyici kitlesi için sözde büyük sorularla uğraşırken büyük bir entelektüel açıklık geleneğini benimsediği..." ifade ediliyordu. Profesör Nancy Fraser, sosyal ve politik teori, feminist teori ve çağdaş Fransız ve Alman düşüncesi üzerine çalışmaları geniş çapta tanınan ve derin saygı duyulan, dünya çapında bir bilim adamıdır. The New School'da bizi derinden hayal kırıklığına uğratan şey, onun atamasını iptal etmenizin, Almanya'yla on yıllardır süren bağlarımızı sekteye uğratmasıdır. Bildiğiniz gibi Nazilerden sığınan aydınları kurtardık. Alman akademisinin dikkate değer geleneklerini destekleyerek, silinmiş olan eleştirel düşünce yapısını sürdürdük. Onun davetini iptal etme kararınız ona, akademiye ve bu üniversiteye hakarettir. Ancak daha da önemlisi, akademik özgürlüğe yönelik kabul edilemez bir meydan okumadır. Umarım kararınızı tekrar gözden geçirirsiniz."

Üniversite, bu mektubun aslında İsrail'in var olma hakkını sorguladığını öne sürdü. Bu karar ülkedeki bazı kesimlerde tartışmalara neden oldu. Bazı kesimler kararından dolayı üniversiteyi desteklerken, bazı kesimler ise kararı eleştirdi. Fraser'in, bir ay içinde Köln Üniversitesi'nde misafir olarak profesörlüğe başlaması bekleniyordu.