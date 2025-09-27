Kolombiya Cumhurbaşkanı: "Gazze’de yaşananlar tam anlamıyla soykırımdır"

Kolombiya Cumhurbaşkanı Gustavo Petro ve Pink Floyd'un kurucularından ünlü İngiliz müzisyen Roger Waters, ABD'nin New York kentindeki Times Meydanı'nda gerçekleştirilen Filistin'e destek, İsrail'i protesto mitingine katıldı.

Kalabalığa hitap eden Petro, Gazze'de yaşananların uluslararası hukuka göre "insanlığa karşı suç" olduğunu vurgulayarak, "Bugün Yahudilerin geçmişte yaşadığı soykırım gibi bir tabloyla karşı karşıyayız. Bunun hesabının sorulması gerekiyor." ifadelerini kullandı.

"ABD VETOSU DİPLOMASİYİ BİTİRDİ"

Petro, BM 80. Genel Kurulu'nda Gazze için öneriler sunduğunu hatırlatarak, "ABD'nin BM Güvenlik Konseyi'ndeki son vetosu diplomasinin tüm umutlarını yok etti. Tarih bize gösteriyor ki diplomasinin bittiği yerde bir sonraki aşamaya geçmek gerekir." değerlendirmesinde bulundu.

Kolombiya lideri, "İnsanlar soykırıma karşı her geçen gün daha güçlü tepki veriyor. Ne İsrail halkıyla ne de Yahudilerle bir sorunumuz var. Hatta çok sayıda Yahudi arkadaşım var." dedi.