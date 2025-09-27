Kolombiya Cumhurbaşkanı: "Gazze’de yaşananlar tam anlamıyla soykırımdır"
Kolombiya Cumhurbaşkanı Gustavo Petro, New York’un Times Meydanı’nda düzenlenen Filistin’e destek gösterisinde yaptığı konuşmada, “Gazze’de olanlar kelimenin tam anlamıyla soykırımdır. Amaç Filistin halkını yok etmektir.” dedi.
Kolombiya Cumhurbaşkanı Gustavo Petro ve Pink Floyd'un kurucularından ünlü İngiliz müzisyen Roger Waters, ABD'nin New York kentindeki Times Meydanı'nda gerçekleştirilen Filistin'e destek, İsrail'i protesto mitingine katıldı.
Kalabalığa hitap eden Petro, Gazze'de yaşananların uluslararası hukuka göre "insanlığa karşı suç" olduğunu vurgulayarak, "Bugün Yahudilerin geçmişte yaşadığı soykırım gibi bir tabloyla karşı karşıyayız. Bunun hesabının sorulması gerekiyor." ifadelerini kullandı.
"ABD VETOSU DİPLOMASİYİ BİTİRDİ"
Petro, BM 80. Genel Kurulu'nda Gazze için öneriler sunduğunu hatırlatarak, "ABD'nin BM Güvenlik Konseyi'ndeki son vetosu diplomasinin tüm umutlarını yok etti. Tarih bize gösteriyor ki diplomasinin bittiği yerde bir sonraki aşamaya geçmek gerekir." değerlendirmesinde bulundu.
Kolombiya lideri, "İnsanlar soykırıma karşı her geçen gün daha güçlü tepki veriyor. Ne İsrail halkıyla ne de Yahudilerle bir sorunumuz var. Hatta çok sayıda Yahudi arkadaşım var." dedi.
"İNSANLIĞI KORUMAK İÇİN ORDU KURULMALI"
Petro, insanlığın korunması ve Filistin'in özgürleştirilmesi için tüm ülkelerin katılımıyla güçlü bir ordunun kurulması çağrısını yineledi. ABD'li askerlere de seslenen Petro, "İnsanlığa karşı füzelerinizi doğrultmayın, Trump'a boyun eğmeyin, insanlığa hizmet edin." ifadelerini kullandı.
"Dedeleriniz Hitler'e karşı Avrupa'da savaşarak hayatlarını feda etti. Bugün aynı kahramanlığı insanlık için gösterme zamanı." diyen Petro, çağrısının tüm uluslara yönelik olduğunu belirtti.
"FİLİSTİN YOK OLURSA İNSANLIK DA YOK OLUR"
Gazze'de yaşananların sadece Filistinlilerin değil, tüm insanlığın ortak meselesi haline geldiğini vurgulayan Petro, "Eğer Filistin yok olursa, insanlık da yok olur. Tüm ulusları ve devletleri insanlığın korunması için gönüllülük esasına dayalı bir ordu kurmaya davet ediyorum. Kolombiya bu süreçte üzerine düşeni yapacaktır." dedi.
Konuşmaların ardından Petro'ya katılımcılar tarafından Filistin kefiyesi hediye edilirken, meydandaki bazı göstericilerin Kolombiya liderine sarıldığı görüldü.