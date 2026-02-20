Kolombiya Cumhurbaşkanı Petro halkı eyleme çağırdı!

Ülkenin en yüksek idari mahkemesi olan Danıştayın, hükümetin asgari ücrete yüzde 23,7 zam teklifini engellemesine tepki gösteren Petro, halkı eylem yapmaya çağırdı.

HALK SOKAKLARA İNDİ, YOLLAR KAPANDI

Cumhurbaşkanı'nın çağrısı üzerine başkent Bogota başta olmak üzere birçok büyük şehirde halk eylem yapmak için sokağa çıktı.

Başkent Bogota'da göstericilerin ana yolları ulaşıma kapatması nedeniyle toplu ulaşımda ve trafikte aksamalar yaşandı.