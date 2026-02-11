Kolombiya Cumhurbaşkanı Petro’dan suikast itirafı: ’2 gündür öldürülmemek için kaçıyorum’

Kolombiya Cumhurbaşkanı Gustavo Petro, helikopterine yönelik suikast istihbaratı nedeniyle sel bölgesi Cordoba'ya planlanandan geç indiğini bildirdi.

SUİKAST İSTİHBARATI ROTA DEĞİŞTİRDİ

Sosyal medya hesabından açıklama yapan Petro, Cordoba eyaletinin Monteria kentine planlanandan geç ulaştığını belirtti. Petro, kendisine yönelik suikast ihtimali nedeniyle uçuş planının acil şekilde değiştirildiğini ifade etti.

"2 GÜNDÜR ÖLDÜRÜLMEMEK İÇİN KAÇIYORUM"

"Burada itiraf etmeliyim ki, son 2 günü öldürülmemek için kaçarak geçirdim. Bu nedenle sabah da inmem gereken yere inemedim. Çünkü helikoptere ateş açılacağına dair bilgi vardı, üstelik çocuklarım da yanımdaydı. Ben de bildiğimi yaptım, açık denize yöneldik, 4 saat uçtuk ve inmemem gereken bir yere indim ama bir şekilde indim" ifadelerini kullandı.