Kolombiya: Gazze’deki hastane saldırısı bir savaş suçudur

Kolombiya Cumhurbaşkanı Gustavo Petro, Gazze'deki hastane saldırısına ilişkin X sosyal medya platformundan yaptığı paylaşımda şunları kaydetti:

"Aralarında sağlık personeli, hastalar, yaralılar, mülteci nüfusun da bulunduğu 800'den fazla kişinin hayatını kaybettiği Gazze hastanesine yönelik saldırı uluslararası alanda soruşturulması gereken bir savaş suçudur."

Dünyanın barışı kabul ettirmesi gerektiğini vurgulayan Petro, "Zincirin en zayıf halkası olan Filistinli sivil halka yönelik saldırının hiçbir etik ve ahlaki temeli yoktur." değerlendirmesinde bulundu.

ABD'nin Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyinde (BMGK) Gazze'de çatışmalara "ara verme" çağrısında bulunan karar tasarısını veto etmesini de üzüntüyle karşıladığını belirten Petro, "Gazze için insani koridor sağlanması çabasına karşı çıkan tek ülkenin ABD olması çok talihsiz bir durum." ifadesini kullandı.

İsrail'in Gazze'deki el-Ehli Baptist Hastanesine 17 Ekim'de düzenlediği saldırıda 471 kişi hayatını kaybetmiş, 28'i ağır 342 kişi yaralanmıştı.