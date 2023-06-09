Kolombiya hükümeti ELN arasında geçici ateşkes

Küba Dışişleri Bakanı Bruno Rodriguez, yaptığı açıklamada, müzakerelerin ardından 6 aylık ateşkes anlaşmasına varıldığını açıkladı.

Rodriguez, taraflar arasında sağlanan 180 günlük geçici ateşkesin 3 Ağustos'tan itibaren uygulanacağını bildirdi.

ELN heyeti baş müzakerecisi Pablo Beltran, müzakere sürecine katkıları için Küba Devlet Başkanı Miguel Diaz Canel'e teşekkür ederek, "Bu ateşkesin insani bir amacı var, Kolombiya'da toplumunun barışın inşasına katılımı için çatışmanın şiddetinin azaltılması gerekir." ifadesini kullandı.

ELN'nin üst düzey liderlerinden Antonio Garcia da Kolombiya Cumhurbaşkanı Gustavo Petro'ya teşekkür ederek, "Bugün çok özel bir gün, Kolombiya halkına duyduğunuz güven için size son derece minnettarım." diye konuştu.