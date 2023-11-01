Kolombiya ve Şili, İsrail’deki büyükelçilerini geri çağırdı

Gustavo Petro, X sosyal medya hesabından, İsrail'in Filistin halkına yönelik katliamlarına ilişkin şu ifadeleri paylaştı:

"İstişare için İsrail'deki büyükelçimizi çağırmaya karar verdim. İsrail, Filistin halkına yönelik katliamlarını durdurmazsa biz orada olamayız."

Şili Devlet Başkanı Gabriel Boric de açıklamasında, İsrail'in Gazze Şeridi'nde uluslararası insan hakları hukukunu ihlal ettiğini belirterek, Şili'nin Tel Aviv Büyükelçisi'ni istişarelerde bulunmak üzere ülkeye geri çağırdığını bildirdi.

Boric, "Şili, bu askeri operasyonları şiddetle kınıyor ve endişeyle takip ediyor." ifadesini kullandı.

Şili Devlet Başkanı, 19 Ekim'deki açıklamasında da "Hamas'ın gerçekleştirdiği kabul edilemez saldırılar karşısında İsrail'in Gazze'de yürüttüğü barbarlığı hiçbir şeyin haklı çıkarmayacağını söylemek istiyorum." demişti.

BOLİVYA DA İSRAİL İLE DİPLOMATİK İLİŞKİLERİ KESMİŞTİ

Bolivya Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Maria Nela Prada ve Dışişleri Bakan Yardımcısı Freddy Mamani, düzenledikleri ortak basın toplantısında, İsrail ile diplomatik ilişkileri kesme kararı aldıklarını bildirmişti.