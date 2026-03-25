Kolombiya’da 3 günlük ulusal yas ilan edildi

Kolombiya Cumhurbaşkanı Gustavo Petro, Amerikan merkezli X sosyal medya platformundaki paylaşımında, uçak kazasında hayatını kaybeden askerlerin ailelerine taziye dileklerinde bulundu.

Ulus olarak "derin" üzüntü yaşadıklarını vurgulayan Petro, şunları kaydetti:

"Geçtiğimiz 23 Mart günü Putumayo eyaletinin Puerto Leguizamo yerleşkesinde meydana gelen uçak kazasında hayatını kaybeden Kara Kuvvetleri, Hava ve Uzay Kuvvetleri ile Ulusal Polis Teşkilatına mensup 69 üniformalı personelimizin aziz hatırasına binaen, tüm ülke genelinde 3 günlük ulusal yas ilan etmiş bulunmaktayım. Bu süre zarfında tüm kamu kurumlarında, askeri garnizonlarda, polis merkezlerinde ve Kolombiya'nın dünya genelindeki tüm büyükelçiliklerinde bayraklar yarıya indirilecektir."