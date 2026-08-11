Kolombiya’da 7.4 büyüklüğünde deprem! Can kaybı 234’e yükseldi
Güney Amerika ülkesi Kolombiya'da dün 7.4 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Depremden dolayı çok sayıda can ve mal kaybı yaşanırken, hayatını kaybedenlerin sayısı 234’e yükseldi.
Kolombiya Başkentler Birliğinden (Asocapitales) ülkeyi vuran 7,4 büyüklüğündeki depremin ardından son duruma ilişkin açıklama yapıldı. Açıklamaya göre, depremde hayatını kaybedenlerin sayısı 234'e yükseldi, 1310'dan fazla kişi yaralandı.
Ulusal basına göre, depremde en fazla can ve mal kaybının olduğu Pereira, Cali, Quibdo, Manizales ve Armenia kentlerinde kırmızı alarm ilan edildi ve güvenlik gerekçesiyle sokağa çıkma yasağı uygulamaya konuldu. 2 bin 700 kişi için kayıp başvurusunda bulunulurken, can kaybının daha da artmasından endişe ediliyor.
Ülkenin üçüncü büyük kenti Cali'de deprem nedeniyle bazı yolların çöktüğü ve 10 hastanenin hizmet veremediği bildirilirken, başkent Bogota ile Medellin'den arama kurtarma ekipleri bölgeye destek için sevk edildi. Quibdo ve Manizales'te ise deprem, su, elektrik, telekomünikasyon ve ulaşım hizmetlerinde kesintilere neden oldu.