Kolombiya’da 7.4 büyüklüğünde deprem! Can kaybı 234’e yükseldi

Güney Amerika ülkesi Kolombiya'da dün 7.4 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Depremden dolayı çok sayıda can ve mal kaybı yaşanırken, hayatını kaybedenlerin sayısı 234’e yükseldi.

Kolombiya’da 7.4 büyüklüğünde deprem! Can kaybı 234’e yükseldi
AA

Kolombiya Başkentler Birliğinden (Asocapitales) ülkeyi vuran 7,4 büyüklüğündeki depremin ardından son duruma ilişkin açıklama yapıldı. Açıklamaya göre, depremde hayatını kaybedenlerin sayısı 234'e yükseldi, 1310'dan fazla kişi yaralandı.

Kolombiya’da 7.4 büyüklüğünde deprem! Can kaybı 234’e yükseldi

Ulusal basına göre, depremde en fazla can ve mal kaybının olduğu Pereira, Cali, Quibdo, Manizales ve Armenia kentlerinde kırmızı alarm ilan edildi ve güvenlik gerekçesiyle sokağa çıkma yasağı uygulamaya konuldu. 2 bin 700 kişi için kayıp başvurusunda bulunulurken, can kaybının daha da artmasından endişe ediliyor.

Kolombiya’da 7.4 büyüklüğünde deprem! Can kaybı 234’e yükseldi

Ülkenin üçüncü büyük kenti Cali'de deprem nedeniyle bazı yolların çöktüğü ve 10 hastanenin hizmet veremediği bildirilirken, başkent Bogota ile Medellin'den arama kurtarma ekipleri bölgeye destek için sevk edildi. Quibdo ve Manizales'te ise deprem, su, elektrik, telekomünikasyon ve ulaşım hizmetlerinde kesintilere neden oldu.

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Kolombiya’da 7.4 büyüklüğünde deprem! Can kaybı 234’e yükseldi

70'TEN FAZLA ARTÇI KAYDEDİLDİ

Kolombiya Jeoloji Hizmetleri de büyük depremin ardından 70'ten fazla artçının kaydedildiğini bildirdi. Artçıların en büyüğünün 4,8 şiddetinde olduğu aktarıldı.

Kolombiya’da 7.4 büyüklüğünde deprem! Can kaybı 234’e yükseldi

CALİ'DE SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI İLAN EDİLDİ

Cali Belediye Başkanı Alejandro Eder, basına yaptığı açıklamada, güvenlik ve yağma olaylarını önlemek amacıyla sokağa çıkma yasağı ilan edildiğini, kararın acil durum ve kurtarma ekiplerinin çalışmalarını daha güvenli ve hızlı yürütmesini sağlamak için alındığını söyledi. ABD Jeolojik Araştırmalar Merkezi (USGS), depremin merkez üssünün Kolombiya'nın batısındaki San Jose del Palmar kasabasının yaklaşık 5 kilometre doğusu olduğunu ve depremin 7,4 büyüklüğünde meydana geldiğini açıklamıştı.

Kolombiya’da 7.4 büyüklüğünde deprem! Can kaybı 234’e yükseldi

VENEZUELA, EKVADOR VE PANAMA'DA DA HİSSEDİLMİŞTİ

Deprem, Kolombiya'nın yanı sıra Venezuela, Ekvador ve Panama'nın çeşitli bölgelerinde de hissedilmişti. Merkezi Venezuela'da bulunan Telesur internet sitesinin haberine göre, Kolombiya'daki deprem nedeniyle Venezuela'da bazı binaların dış cepheleri kısmen yıkılmış, bir katedral ve bir havalimanı hasar görmüştü.

#KOLOMBİYA #GÜNEY AMERİKA

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