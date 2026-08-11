Kolombiya’da 7.4 şoku: 111 ölü 100 kayıp

Güney Amerika ülkesi Kolombiya'da meydana gelen 7.4 büyüklüğündeki depremde, ilk belirlemelere göre 111 kişi hayatını kaybetti. 100'den fazla kişi için kayıp başvurusu yapılırken, can kaybının daha da artmasından endişe ediliyor. Merkez üssü ülkenin batısındaki San Jose del Palmar kasabası olan şiddetli deprem, 107 kilometre derinlikte gerçekleşti. Choco yönetim bölgesi başta olmak üzere Barranquilla, başkent Bogota, Medellin, Manizales, Pereira ve Bucaramanga gibi ülkenin çeşitli kentlerinde hissedilen deprem büyük paniğe neden oldu. Kolombiya Cumhurbaşkanı Abelardo De La Espriella, "Hasarın ve etkilenenlerin ihtiyaçlarının belirlenmesi ve müdahalenin koordine edilmesi amacıyla birleşik komuta merkezi kurulması talimatını verdim" dedi.

Caldas eyaletine bağlı Manizales kentinin Belediye Başkanı Jorge Eduardo Rojas Giraldo, şiddetli depremin ardından kentin kritik bir durumla karşı karşıya olduğunu ve şu ana kadar 3 kişinin hayatını kaybettiğini açıkladı. Giraldo, kentte 10'dan fazla binanın tamamen yıkıldığını, çok sayıda yapının kısmi hasar gördüğünü belirtti. 20'den fazla evin yıkıldığını aktaran Giraldo, arama kurtarma çalışmalarının sürmesi nedeniyle bu sayının artabileceğine işaret etti. Pereira Belediye Başkanı Mauricio Salazar Pelaez de basına yaptığı açıklamada, şimdiye kadar kentte 18 kişinin hayatını kaybettiğini ifade etti. Çok sayıda kişinin halen enkaz altında olduğunu tahmin ettiklerini vurgulayan Salazar, hayatını kaybedenlerin sayısının artmasından endişe ettiklerini belirtti. Bu arada kentteki Matecana Uluslararası Havalimanı ile altyapı zarar gördü. Deprem sonrası yayımlanan videolarda, San Jose de Pereira Kilisesi'nin orta bölümündeki üst kısmın koptuğu, yoldan geçenler arasında panik ve kargaşa yaşandığı görüldü. Deprem, Kolombiya'nın yanı sıra Venezuela, Ekvador ve Panama'nın çeşitli bölgelerinde de hissedildi. Venezuela'da bazı binaların dış cepheleri kısmen yıkıldı, bir katedral ve bir havalimanı hasar gördü. Panama'da yetkililer, deprem nedeniyle bazı binaları ve sağlık merkezlerini tahliye etti.