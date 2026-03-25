Kolombiya’da askeri uçak düştü: 66 ölü
Kolombiya'nın güneyinde askeri nakliye uçağının kalkıştan kısa süre sonra düşmesi sonucu 66 askeri personel hayatını kaybetti. Kolombiya Hava Kuvvetleri'ne ait bir Hercules uçağı Amazon bölgesindeki Putumayo bölgesinde kalkış sırasında düştü. Uçaktaki personel sayısının 128 olduğu ifade edilen açıklamada, "Hayatını kaybedenlerden 58'i ordu mensubu, 6'sı Hava ve Uzay Kuvvetleri mürettebatı ve 2'si de polis" ifadesine yer verildi. 57 kişinin yaralandığı kazada 4 askerin kayıp olduğu, bir askerin ise yara almadan kurtulduğu kaydedildi. Kazaya ilişkin geniş çaplı soruşturma başlatıldı.