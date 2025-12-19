Kolombiya’da askerlere kanlı saldırı: 6 ölü, 31 yaralı

Art arda düzenlenen saldırıların ardından Cesar Valiliği kent genelinde sokağa çıkma yasağı ilan ederken, bölgeye takviye askeri birlikler sevk edildi. Yaralı askerlerin bazılarının durumunun ağır olduğu öğrenildi.

Kolombiya 'nın Cesar yönetim bölgesine bağlı Aguachiaca kentinde, askeri birliği hedef alan çok sayıda bombalı saldırı yapıldığı belirtildi.

ULUSAL KURTULUŞ ORDUSU (ELN) SORUMLU TUTULDU

Savunma Bakanı Pedro Sanchez, saldırılardan silahlı isyancı örgüt Ulusal Kurtuluş Ordusunu (ELN) sorumlu tuttu. Sosyal medya hesabından açıklama yapan Sanchez, hayatını kaybeden askerlerin ailelerine başsağlığı diledi.

Sanchez "ELN kartelinin terörü tamamen ortadan kaldırılması gereken bir tehdittir. Bunun yapılmaması, halkı ciddi bir tehlikeye atmak anlamına gelir." ifadesini kullandı.

Cumhurbaşkanı Gustavo Petro, 14 Aralık'taki açıklamasında, ülke genelinde 72 saat sürmesi planlanan "silahlı greve" başlayan silahlı isyancı örgüt ELN'ye tepki göstererek, bu duruma müsaade etmeyeceklerini bildirmişti.

ELN, 13 Aralık'taki açıklamasında, 72 saat sürmesi planlanan silahlı grev ilan etmiş ve Kolombiyalılardan kara yollarını ve nehir güzergahlarını kullanmamalarını istemişti.