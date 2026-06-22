Kolombiya'da cumhurbaşkanı seçimini Espriella kazandı: Trump "tam ve koşulsuz" desteğini açıklamıştı
Kolombiya'da cumhurbaşkanı seçimini, ABD Başkanı Donald Trump'ın desteklediği sağcı aday Abelardo de la Espriella'nın kazandığı açıklandı. Espriella, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Silahların gölgesindeki baskılara, oy satın alma girişimlerine, geleneksel partilere, yolsuzluğa ve gerillaya karşı kazandık. Kazanan Kolombiya oldu" ifadesini kullandı.
Ulusal Sivil Sicil Kayıt Başkanlığının resmi olmayan sonuçlarına göre, sandıkların yüzde 99,91'i açıldı.
Cumhurbaşkanı ikinci tur seçiminde Vatan Savunucuları Hareketi adayı sağcı Espriella yüzde 49,65, iktidar partisi Tarihsel Pakt İttifakının sol görüşlü adayı Ivan Cepeda yüzde 48,70 oy aldı.
Resmi olmayan sonuçlara göre iki aday arasındaki fark yüzde 0,30 seviyesinde gerçekleşirken, oy farkı 246 bin 355 olarak kaydedildi.
Trump'ın "tam ve koşulsuz" destek verdiği Espriella, Ulusal Sivil Sicil Kayıt Başkanlığının sonuçlarına göre seçimi kazandı.
Seçim sonuçlarını Kolombiya'nın Karayip kenti Barranquilla'da takip eden Abelardo de la Espriella, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından yaptığı açıklamada, seçimden zaferle çıktıklarını duyurdu.
Espriella, "Silahların gölgesindeki baskılara, oy satın alma girişimlerine, geleneksel partilere, yolsuzluğa ve gerillaya karşı kazandık. Kazanan Kolombiya oldu." ifadesini kullandı.