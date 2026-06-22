Kolombiya'da cumhurbaşkanı seçimini Espriella kazandı: Trump "tam ve koşulsuz" desteğini açıklamıştı

CUMHURBAŞKANI PETRO SONUÇLARI TANIMADI

Cumhurbaşkanı Gustavo Petro ise X'teki açıklamasında, oy sayımında bazı düzensizlikler olduğunu vurgulayarak, şunları kaydetti:

"Hiçbir aday kendisini cumhurbaşkanı ilan edemez. Cumhurbaşkanının kim olduğunu belirleyecek olan, resmi hukuki sayım sürecidir. Ben yargıçların kararına itaat ederim. Vatandaşlarımızdan lütfen sakin olmalarını rica ediyorum. Karşımızdaki gerçeklik, bize tam ortadan ikiye bölünmüş bir ülke ve özgürlüğümüzü elimizden alan yabancı müdahaleleri gösteriyor. Önümüzdeki yıllarda vatanı ve barışı korumak istiyorsak, bir 'Ulusal Mutabakat' kaçınılmazdır."