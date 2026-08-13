Kolombiya’da deprem felaketi büyüyor: Can kaybı 265’e yükseldi

Kolombiya Cumhurbaşkanı Abelardo de la Espriella, başkent Bogota'daki San Carlos Sarayı'ndan yaptığı açıklamada, depreme ilişkin son bilgilere yer verdi.

Felakette yaşamını yitirenlerin sayısının 265'e çıktığını vurgulayan De la Espriella, 3 bin 494 kişinin yaralandığını ve 496 kişinin de kayıp olduğunu bildirdi.

De la Espriella, depremden 52 bin 816 kişinin etkilendiğini belirterek, Cali, Pereira, Quibdo, Manizales ve Armenia kentlerinde kırmızı alarmın devam ettiğini aktardı.

Bu arada, Ulusal Adli Tıp ve Adli Bilimler Enstitüsü, son bülteninde Manizales, Pereira, Cali, Buga, Tulua, Buenaventura ve Quibdo gibi kentlerden getirilen toplam 202 cenazeden 122'sinin kimliğinin tespit edildiğini açıkladı.