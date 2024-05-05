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Giriş Tarihi: 5.5.2024 05:24

Kolombiya'da düzenlenen silahlı saldırıda 4 asker hayatını kaybetti

Kolombiya'da silahlı bir gruba yapılan operasyonda 4 asker yaşamını yitirdi, 2 asker yaralandı.

AA
Kolombiya’da düzenlenen silahlı saldırıda 4 asker hayatını kaybetti

Cauca yönetim bölgesine bağlı Argelia kırsalında bir süredir operasyon icra eden güvenlik güçleri pusuya düşürüldü.

Silahlı saldırıda 4 asker hayatını kaybetti, 2 asker yaralandı.

Ölü ve yaralı askerleri tahliye etmek isteyen helikopterin kötü hava koşulları nedeniyle bölgeye inemediği bildirildi.

Operasyonlar sırasında 3 silahlı kişi öldürülürken, 5 kişi ise teslim oldu.

Yerel basında çıkan haberde, bölgede 150'den fazla silahlı unsurun olduğu ve çiftçileri tehdit ettiği belirtildi.

Öte yandan Cumhurbaşkanı Gustavo Petro, saldırıya ilişkin sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Sürekli olarak devam eden bir saldırı var. Askerler, halkı, açgözlü ahmaklardan kurtarmak isterken hayatını kaybetti." ifadesini kullandı.

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Kolombiya'da düzenlenen silahlı saldırıda 4 asker hayatını kaybetti
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