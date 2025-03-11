Kolombiya’da heyelan faciası: Aileler evsiz kaldı

Kolombiya’da şiddetli yağmur heyelana neden oldu. Facia nedeniyle 100 aile evsiz kaldı ve 4 kişi öldü.

Kolombiya’da heyelan faciası: Aileler evsiz kaldı
DHA

Kolombiya'nın Narino bölgesinde şiddetli yağışlar heyelana neden oldu. Heyelanda 4 kişinin yaşamını yitirdiği bildirildi.

Narino Valisi Luis Alfonso Escobar sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklamada, "Yağışlar birçok noktada hasara yol açtı fakat en yıkıcı olanı Pasto kentindeki El Encano'da meydana geldi. Burada heyelan nedeniyle 4 kişi hayatını kaybetti" ifadelerini kullandı.

Kolombiya’da heyelan faciası: Aileler evsiz kaldı

Vali Escobar, La Cruz'da sel nedeniyle 100 ailenin evsiz kaldığını belirtti.