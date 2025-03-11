Kolombiya’da heyelan faciası: Aileler evsiz kaldı

Kolombiya'nın Narino bölgesinde şiddetli yağışlar heyelana neden oldu. Heyelanda 4 kişinin yaşamını yitirdiği bildirildi.

Narino Valisi Luis Alfonso Escobar sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklamada, "Yağışlar birçok noktada hasara yol açtı fakat en yıkıcı olanı Pasto kentindeki El Encano'da meydana geldi. Burada heyelan nedeniyle 4 kişi hayatını kaybetti" ifadelerini kullandı.