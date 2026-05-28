Kolombiya’da iki silahlı grup birbirine girdi: 50 ölü

Kolombiya basınında yer alan haberlere göre, Guaviare yönetim bölgesine bağlı San Jose del Guaviare kırsalında, eski Kolombiya Devrimci Silahlı Güçleri (FARC) mensuplarından oluşan iki muhalif grup arasında çatışma çıktı.

Çatışmada, iki taraftan üst düzey kişiler dahil 50 kişi yaşamını yitirdi.

Orduya göre çatışmalar, FARC fraksiyonu Estado Mayor Central (EMC) elebaşı "Ivan Mordisco" lakaplı Nestor Gregorio Vera ile "Calarca" lakaplı Alexander Diaz Mendoza'nın liderliğini yaptığı EMBF arasında yaşandı.

Söz konusu yasa dışı iki silahlı grup, Kolombiya'nın orta-güneyindeki stratejik bölgenin kontrolü için uzun süredir mücadele ediyor.