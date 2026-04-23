Kolombiya’da kanlı saldırı: 5 genç yaşamını yitirdi

Kolombiya basınına göre, Putumayo yönetim bölgesine bağlı Mocoa kentinde, uyuşturucu kaçakçılığıyla bağlantılı olduğu tahmin edilen bir saldırı gerçekleşti.

Saldırıda 5 genç hayatını kaybederken, bölgeye çok sayıda güvenlik gücü sevk edildi.

Mocoa Hükümet Sekreteri Missen Javier Ordonez, basına yaptığı açıklamada, cinayetlerin araştırıldığını belirterek, "Silahla öldürülmüş 5 ceset bulundu. Anlaşılan olay dün gece vuku bulmuş, cesetler üzerinde teknik inceleme devam ediyor." ifadesini kullandı.