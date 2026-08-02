Kolombiya’da karakola saldırı
Kolombiya'nın Cucuta kentinde, Emniyet Müdürlüğü yakınında bombalı araç saldırısı düzenlendi. Olayda, bazıları ağır olmak üzere 8'i polis 11 kişi yaralandı. Patlamanın etkisiyle çevredeki iş yerleri ve evler büyük hasar gördü. Ulusal basında yer alan haberlere göre, saldırganların kimliği belirsiz. Diğer yandan, 7 Ağustos'ta görevi devralacak seçilmiş Cumhurbaşkanı Abelardo de la Espriella da X hesabındaki paylaşımında, saldırının sorumlularından hesap soracaklarını belirtti.