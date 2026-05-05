Kolombiya’da kömür madeninde korkunç patlama: 9 ölü

Kolombiya'nın Cundinamarca bölgesine bağlı Sutatausa belediyesindeki La Ciscuda madeninde patlama meydana geldi.

Ulusal Madencilik Ajansından yapılan açıklamada, faciada 9 işçinin hayatını kaybettiği, 6 işçinin yaralanarak hastaneye kaldırıldığı belirtildi.

9 Nisan'da yapılan bir incelemede, gaz birikmesi ve terk edilmiş tünellerin yetersiz yalıtımı da dahil olmak üzere sahada güvenlik riskleri tespit edildiği, havalandırma ve toz kontrolünün iyileştirilmesi için önerilerde bulunulduğu aktarıldı.

Patlamanın metan gazı birikiminden kaynaklanmış olabileceği öğrenildi.

Haber Girişi Alperen Cengiz - Editör